Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Працівники Google ще рік не ходитимуть в офіс

  • 7
Працівники Google ще рік не ходитимуть в офіс - фото 1

Співробітники американської компанії Google Inc. продовжать працювати дистанційно до липня 2021 року. Про це повідомило американське видання Wall Street Journal.

Таке рішення було прийняте керівництвом компанії і торкнеться майже всіх з 200 тисяч постійних співробітників. Проте примітно, що зараз компанія частково відновила роботу офісів в Австралії, Греції і Таїланді – країнах, яких найменше торкнулася епідемія коронавірусу.

До слова: Скільки людей зараз готові повернутися до роботи в офісі: цікава статистика

"Я сподіваюся, що це дасть вам гнучкість, необхідну для досягнення рівноваги між роботою і турботою про себе і близьких в найближчі 12 місяців", – йдеться у зверненні головного виконавчого директора холдингу Alphabet Сундара Пічаї до співробітників Google.

Працівники Google ще рік не ходитимуть в офіс - фото 417872

Читайте також: Віддалена робота змусила працювати більше: нове дослідження

Джерело: wsj
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
  • 25 липня, 15:45
  • 263
День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
  • 21 липня, 12:00
  • 337
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2450730
Загрузка...
Новини