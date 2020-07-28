Працівники Google ще рік не ходитимуть в офіс

Співробітники американської компанії Google Inc. продовжать працювати дистанційно до липня 2021 року. Про це повідомило американське видання Wall Street Journal.

Таке рішення було прийняте керівництвом компанії і торкнеться майже всіх з 200 тисяч постійних співробітників. Проте примітно, що зараз компанія частково відновила роботу офісів в Австралії, Греції і Таїланді – країнах, яких найменше торкнулася епідемія коронавірусу.

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"Я сподіваюся, що це дасть вам гнучкість, необхідну для досягнення рівноваги між роботою і турботою про себе і близьких в найближчі 12 місяців", – йдеться у зверненні головного виконавчого директора холдингу Alphabet Сундара Пічаї до співробітників Google.

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