Працівник McDonaldʼs зробив несподіване зізнання і став зіркою Twitter

Канадський блогер розповів про цікавий момент зі своєї роботи у популярній мережі McDonaldʼs. Маленьке добро від хлопця зробило його ще популярнішим в мережі.

Канадський блогер Коді Бондарчак, який має доволі відомий подкаст Heart Half Full несподівано розповів про свою роботу в McDonaldʼs, викликавши справжній шквал коментарів та поширень. Користувачі встигли зробити з хлопця справжнього героя, який потрібен цьому світу.

І ще: Що готує чоловік: вірусне відео з приготуванням невидимої страви спантеличило мережу

"Я працював у McDonaldʼs два з половиною роки і додавав 11-й наггетс майже у кожну порцію з 10 штук, яку продавав", – написав Коді. За короткий час його допис зібрав понад 800 тисяч вподобань, а також більш як 77 тисяч ретвітів, адже така несподівана хвилинка доброти справді здивувала користувачів. Чимало хто дякував за це, а хтось спитався, чи не загрожує Коді штраф. Блогер зізнався, що сподівається, що надто давній "злочин", адже він обібрав компанію приблизно на 1600 доларів.

I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made — Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) November 16, 2019

Читайте також: Що це було? Рибалка зловив сома на яйце і кока-колу