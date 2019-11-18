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Танці з зірками Перші ластівки

Працівник McDonaldʼs зробив несподіване зізнання і став зіркою Twitter

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Блогер давав додатковий наггетс у McDonaldʼs - фото 1
Блогер давав додатковий наггетс у McDonaldʼs / Birmingham Mail

Канадський блогер розповів про цікавий момент зі своєї роботи у популярній мережі McDonaldʼs. Маленьке добро від хлопця зробило його ще популярнішим в мережі.

Канадський блогер Коді Бондарчак, який має доволі відомий подкаст Heart Half Full несподівано розповів про свою роботу в McDonaldʼs, викликавши справжній шквал коментарів та поширень. Користувачі встигли зробити з хлопця справжнього героя, який потрібен цьому світу.

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"Я працював у McDonaldʼs два з половиною роки і додавав 11-й наггетс майже у кожну порцію з 10 штук, яку продавав", – написав Коді. За короткий час його допис зібрав понад 800 тисяч вподобань, а також більш як 77 тисяч ретвітів, адже така несподівана хвилинка доброти справді здивувала користувачів. Чимало хто дякував за це, а хтось спитався, чи не загрожує Коді штраф. Блогер зізнався, що сподівається, що надто давній "злочин", адже він обібрав компанію приблизно на 1600 доларів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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