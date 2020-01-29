Працівник авіакомпанії "зіграв у боулінг" валізою пасажира: курйозне відео

У Twitter з'явився курйозний ролик, на якому показано, як співробітник однієї з американських авіакомпаній "грає в боулінг" валізою пасажира. Зафіксувати неналежну поведінку працівників аеропорту вдалося невідомому очевидцеві.

На короткому ролику видно, як співробітники авіакомпанії American Airlines кидають одну з валіз в сторону, після чого вона котиться по асфальту і падає.

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"Це нагадування про те, що всі цінні речі краще перевозити в ручній поклажі", – підписали публікацію адміністратори сторінки і додали, що відео було знято в регіональному аеропорту штату Джорджія.

If you're catching a flight soon, a reminder to always pack your valuables in your hand luggage pic.twitter.com/BuYpNr4zJE — The Sun (@TheSun) January 28, 2020

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