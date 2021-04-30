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Позитивний вплив на сексуальне життя гарантовано: чому каву корисно пити чоловікам

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Як кава впливає на сексуальне життя - фото 1
Як кава впливає на сексуальне життя

У нас дуже гарні новини для поціновувачів кави. Учені виявили, що вона надзвичайно позитивно впливає на інтимне життя. Дізнайтеся, який же зв'язок між кавою та сексом. Детальніше читайте далі!

Радісною новиною з нами поділилися представники з Науково-дослідницького центру здоров'я при Університеті штату Техас (США). А стосується вона саме тих чоловіків, які віддають перевагу каві, пише Men 24.

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Згідно з останнім дослідженням ті чоловіки, які споживають на день 2 – 3 чашки кави, значно рідше стикаються з еректильною дисфункцією. Ця закономірність спостерігається, якщо порівнювати з іншими представниками сильної половини людства, які не віддавали перевагу цьому напою.

Позитивний вплив на сексуальне життя гарантовано: чому каву корисно пити чоловікам - фото 457608
Регулярне споживання кави позитивно впливає на ерекцію / Фото Unsplash

Більш того, учені порівняли дію кофеїну з ефектом від віагри! І кофеїн, і віагра підсилюють приплив крові до пеніса, роблячи його більшим, а ерекцію – стійкішою.

Інший цікавий момент: один з дослідників доктор Девід Лопес заявив, що подібний позитивний вплив кофеїну на потенцію особливо помітний у чоловіків із зайвою вагою. Чому пощастило саме їм, учені наразі не з'ясували.

Тож насолоджуйтеся філіжанкою кави щоранку, якщо ваше здоров'я це дозволяє. Ви не лише отримаєте заряд бадьорості, а й матимете приємний бонус, пов'язаний з інтимним життям.

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