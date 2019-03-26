Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

Позитивний дідусь потрапив на гаряче відео моделі і став мемом

  • 88
Дідусь зіпсував спокусливе відео - фото 1
Дідусь зіпсував спокусливе відео / Кадр з відео

Модель з Австралії Христина Мендонка поділилася відео з пляжної фотосесії, яке зіпсував чоловік, що також відпочивав біля моря. Воно побило всі рекорди популярності в її акаунті, а позитивний дідусь став мемом.

Так, ролик Христина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в червоному купальнику на березі моря. В цей час у кадрі раптово з'явився повний літній чоловік, який привернув до себе увагу широкою посмішкою.

І ще: Ведучий осоромився з зачіскою в прямому ефірі: епічне відео

Примітно, що за кілька днів ролик зібрав майже 2 мільйона переглядів. Він настільки сподобався користувачам мережі, що незабаром з Instagram моделі він перекочував в Twitter. Там відео подивилися вже 13 мільйонів осіб.

Читайте також: Блогерка з морозивом розізлила мережу: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4660
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 2379
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1129
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл