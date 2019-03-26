Позитивний дідусь потрапив на гаряче відео моделі і став мемом

Модель з Австралії Христина Мендонка поділилася відео з пляжної фотосесії, яке зіпсував чоловік, що також відпочивав біля моря. Воно побило всі рекорди популярності в її акаунті, а позитивний дідусь став мемом.

Так, ролик Христина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в червоному купальнику на березі моря. В цей час у кадрі раптово з'явився повний літній чоловік, який привернув до себе увагу широкою посмішкою.

І ще: Ведучий осоромився з зачіскою в прямому ефірі: епічне відео

Примітно, що за кілька днів ролик зібрав майже 2 мільйона переглядів. Він настільки сподобався користувачам мережі, що незабаром з Instagram моделі він перекочував в Twitter. Там відео подивилися вже 13 мільйонів осіб.

Читайте також: Блогерка з морозивом розізлила мережу: фотофакт