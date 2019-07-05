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Пози для літньої фотосесії: ТОП ідей для зйомки на природі чи на морі
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Літня фотосесія – чудова нагода зафіксувати пам'ятний момент – ви та природа виглядаєте неймовірно! Ми підготували для вас пози, які найбільше підкреслять вашу красу та приховають можливі недоліки.
Влітку, коли все цвіте, а природа стає неймовірно красивою, найкращі локації для фотосесії – море, парк, ліс тощо. У студії можна робити зйомки, коли погода не дозволяє вибратися назовні.
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Як зробити, щоб фотосесія вийшла вдалою:
- Підготуйтеся заздалегідь. Продумайте локацію, на якій ви будете фотографуватися, пози та образ.
- Щодо локації: продумайте всі можливі варіанти місць для знімання та погодні умови. Адже від цього багато залежить.
- Образ. За одну фотосесію можна змінити кілька образів, щоб знимки вийшли різноманітними. Пам‘ятайте, що камера все бачить. Тому одяг, взуття, аксесуари, зачіска і макіяж повинні гармонійно поєднуватися.
- Додатково. Для того, щоб додати фотосесії родзинку, продумайте атрибути, які ви можете залучити. До прикладу, букет квітів, книги, набір для пікніка, тварини тощо.
- Пози. Вдома потренуйтеся перед дзеркалом. Спробуйте позувати та визначте, які пози вам найбільше подобаються. Також не забувайте, що не потрібно вигинатися коброю, адже вам має бути комфортно. Весь дискомфорт буде видно на фотографіях.
Пози для фотосесії стоячи
Важливо, коли фотографуєтеся у повний зріст, не горбитися – розправте плечі максимально широко. Також втягніть живіт і пам'ятайте про свої специфічні зони – руки, ноги, у кожного свої особливості. Найкраще злегка відводити руки від тулуба, щоб трицепс не розпливався й не виглядав більшим. Те саме стосується і ніг – не стійте стовпчиком.
Пози для фотосесії лежачи та сидячи
Коли ви сідаєте або лягаєте для фото, зауважте, що вам потрібно контролювати свої лице, друге підборіддя, шию, плечі. Не будьте надто зосередженими та напруженими. Позиція ніг теж важлива – тягніть носочок, щоб ноги виглядали стрункішими.
Пози для фотосесії портрет
Коли знімають портрет, то забудьте про інше тіло. Зосередьтеся на обличчі. Плечі повинні бути розправлені, шия розслаблена. Не напружуйтеся, видихніть, встаньте так, як вам зручно. Ніг все одно не буде видно на фотографії.
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