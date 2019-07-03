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Найбезглуздіші речі, які з собою беруть туристи у подорож
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Експерти туристичного пошуковика Aviasales опитали досвідчених туристів, які речі виявилися зайвими у їх валізі. Результати вас однозначно приголомшать, адже більшість із них ви вважаєте необхідними у мандрівці!
35% респондентів зійшлися на тому, що не варто з собою брати запасні комплекти одягу та взуття, з них 21% туристів проголосував за зайвий одяг, а 14% – за зайве взуття. Замість різних костюмів мандрівники рекомендують брати легкі, необ'ємні речі, з яких можна скласти кілька образів.
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9% не візьмуть з собою у наступну поїздку плойку. Стільки ж людей відмовляться від рушників, адже вони вже є в готелі або апартаментах.
Така ж кількість туристів (9%) рекомендує відмовитися від парасольок і замінити їх на легкі куртки, які не промокають. Ще 9% рекомендують летіти без книг, особливо якщо на відпочинку чекає велика розважальна програма. Крім того, 9% людей поскаржилися, що у відпустці так і не стала в пригоді аптечка, яка зайняла у валізі багато місця.
У наступні поїздки туристи пообіцяли, що не братимуть з собою "ліки проти усіх хвороб", і порекомендували всім іншим завжди купувати медичну страховку перед подорожжю. 5% людей, забувши про правила провезення ручної поклажі, клали до рюкзака ножиці, а в аеропорту їх забирали.
Ще 5% мандрівників зізналися, що більше не візьмуть з собою у подорож ноутбук, адже він навряд чи знадобиться їм. Точніше, вони його просто не використовували під час подорожі.
А що ви б більше ніколи не брали з собою у мандри?
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