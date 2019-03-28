Пожежники випадково втопили суперкар BMW i8

Пожежники рятували автівку від займання, але щось пішло не так. Тепер власник суперкара BMW i8 може хіба плакати, дивлячись на те, що сталось з його "ластівкою".

У Нідерландах загорівся гібридний BMW i8. Щоб загасити пожежу, співробітники пожежної служби дістали спорткар з автосалону і втопили його у сміттєвому контейнері. Тепер втоплене BMW i8 зовсім не підлягає відновленню.

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"Чому пожежні втопили BMW i8 вартістю понад 150 тисяч доларів?", – мабуть, запитаєте ви.

Річ у тім, що електрокари горять не так, як звичайні авто, тому згасити їх звичайними методами не вийде. Все через хімічні процеси, що протікають у літій-іонних акумуляторах. Тому, щоб загасити палаючий електрокар, потрібно дуже багато води.

Представляємо, як боляче дивитися на такий процес власникам електрокарів і гібридних авто. Залишається тільки сподіватися, що незабаром винайдуть більш ефективний метод гасіння.

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