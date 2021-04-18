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Пожежна машина, яхта та пончик: новозеландець робить дизайнерські труни

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Пожежна машина, яхта та пончик: новозеландець робить дизайнерські труни - фото 1

Новозеландський підприємець Росс Холл з Окленда 15 років тому задумався про смерть і вирішив, що похорон не повинен бути нудними, а родичі померлого або він сам заздалегідь, мають право вирішити, в якій труні лежати небіжчикові.

Як пише Vice, Росс Холл є власником компанії DyingArt, яка займається виготовленням незвичайних трун на замовлення. Вони біорозкладні: підходять і для кремації, і для погребіння. В залежності від складності роботи труни можна придбати за 3-7,5 тисячі новозеландських доларів.

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Є люди, яким подобається коробка з червоного дерева, і це класно. Але якщо хтось захоче виділитися, я готовий допомогти, – говорить чоловік.

Пожежна машина, яхта та пончик: новозеландець робить дизайнерські труни - фото 456128

Росс і команда художників уже випустили домовини у вигляді Lego, пожежної машини, яхти, піаніно і пончика. Часто клієнти замовляють для трун індивідуальні принти: тигрові смуги і леопардові плями, улюблені пейзажі. Останній тренд – кришки з підсвічуванням всередині труни. Світлодіоди працюють на батарейках, їх вистачає на 30 днів.

Раніше він робив один труну на пів року, а тепер – пару сотень на рік. Це говорить про те, що дизайнерські домовини стають затребуваними.

З часом у нас з'являється все більше і більше клієнтів. Думаю, тому що люди розуміють: похорон може бути святом життя, а не трауром по смерті, – вважає Холл.

Пожежна машина, яхта та пончик: новозеландець робить дизайнерські труни - фото 456121

Пожежна машина, яхта та пончик: новозеландець робить дизайнерські труни - фото 456122

Пожежна машина, яхта та пончик: новозеландець робить дизайнерські труни - фото 456123

Пожежна машина, яхта та пончик: новозеландець робить дизайнерські труни - фото 456124

Пожежна машина, яхта та пончик: новозеландець робить дизайнерські труни - фото 456125

Пожежна машина, яхта та пончик: новозеландець робить дизайнерські труни - фото 456126

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