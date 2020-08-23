Пожежі в Каліфорнії зняли з космосу: вражаючі кадри

Шокуючі знімки масштабних пожеж в Каліфорнії, які були зроблені з Міжнародної космічної станції, з'явилися в мережі. Їх опублікував американський астронавт НАСА Кріс Кессіді в соціальній мережі Twitter.

На фото видно масштаб задимлення, через що гине не тільки чудова природа, але також й люди. За підрахунками, охоплена вогнем територія перевищує розміри штату Род-Айленд.

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"Спасибі всім пожежникам та представникам служб надзвичайних ситуацій, які цілодобово працюють у спробах загасити ці пожежі. Мої думки і молитви з усіма постраждалими в цих районах", – написав під знімками Кессіді.

Сильна задимленість відчутно погіршила якість повітря, а небезпека для здоров'я значно підсилює коронавірусна пандемія. Особливо це стосується тих людей, які страждають дихальною недостатністю або запаленням слизової оболонки порожнини.

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