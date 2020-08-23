Над Японією зафіксували падіння вогняної білої кулі: відео

У небі над Японією місцеві жителі помітили невідоме небесне тіло. Падіння кулі зафіксували у низці місць в Токіо та інших префектурах району Канто.

Так, падіння вогняної кулі помітили близько 22:30 у п'ятницю, 21 серпня, в небі над префектурою Канто. Яскрава куля, яка світилася перетнула небосхил справа наліво і згасла над земною поверхнею. Жителі зафіксували рух небесного тіла, розмістивши відео в соцмережах.

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Дайчі Фудзі, охоронець астрономічного Музею міста Хірацука в префектурі Канагава, зробив знімки за допомогою камери, встановленої в його будинку. За його словами, по Південному небі рухалася яскрава біла сфера.

Проаналізувавши траєкторію польоту боліда, Фудзі припустив, що він міг впасти в Тихий океан або на півострів Босо на сході острова Хонсю.

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