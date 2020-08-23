Дослідники назвали ідеальне місце для створення колоній на Марсі та Місяці

Учені з усього світу думають над проблемою колонізації Марсу і Місяця. Однією з головних перешкод вважається підвищений радіоактивний фон. І науковці з Італії знайшли вихід. Вони пропонують розмістити колонії у величезних підземних лавових трубках.

Дослідники з Болонського і Падуанського університетів вивчили підземні порожнини, створені лавою на Марсі та Місяці. На їхню думку, вони досить широкі для розміщення там повноцінних колоній. Важливо й те, що подібні структури здатні захистити людей від радіації, а природні отвори в них можуть виступати в ролі "вікон" на поверхню планети.

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Для вивчення лавових трубок використовуються цифрові моделі місцевості, отримані за допомогою стереоскопічних супутникових зображень і лазерної альтиметрії. Після цього їх порівнюють з аналогічними структурами на Землі. Вже зараз ясно, що марсіанські і місячні труби у 100-1000 разів ширші, ніж будь-які з відомих на Землі діаметром до 30 метрів. Подібне явище пояснюється низькою гравітацією на досліджуваних космічних об'єктах.

Так виглядають лавові трубки на Місяці:

Передбачається, що лавові труби можуть бути довшими за 40 кілометрів, і це робить Місяць ідеальним місцем для дослідження і колонізації. Вчені стверджують, що на Марсі та Місяці має бути безліч непошкоджених підземних лавових труб, придатних для заселення.

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