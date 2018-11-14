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Кардашян найняла приватну пожежну службу, щоб врятувати свій будинок

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / Instagram

Відома пара Кім Кардашян і Каньє Вест роблять все можливе, щоб врятувати свій будинок від масштабних лісових пожеж у Каліфорнії.

Щоб боротися з полум'ям, що вирує поблизу будинку Кардашян-Вест, зірка реаліті-шоу і репер найняли команду приватної пожежної служби.

До слова: Голлівудська зірка показав будинок після сильної пожежі у Каліфорнії

Команда пожежних вирила канави, створивши перешкоду для подальшого поширення пожежі, що допомогло врятувати особняк пари і численні будинки їхніх сусідів.

Раніше в своєму Instagram Кім публікувала відео свого будинку, в який повернулася після евакуації, але змушена була покинути його знову. "Тільки що приземлилася біля будинку і у мене була година, щоб зібратися і евакуюватися. Молюся, щоб всі були в безпеці", – повідомила Кардашьян.

Кардашян найняла приватну пожежну службу, щоб врятувати свій будинок - фото 288629

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Джерело: tmz
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