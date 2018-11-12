Голлівудська зірка показав будинок після сильної пожежі у Каліфорнії

Будинок, що згорів дотла, був розташований в штаті Каліфорнія у Малібу.

Голлівудський актор Джерард Батлер позбувся будинку через масштабну лісову пожежу у Каліфорнії. Актор показав фото на своїй сторінці у Instagram, на якому показано будинок, що згорів дотла.

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"Повернувся до свого будинку у Малібу після евакуації. Трагічна картина по всій Каліфорнії. Натхнені сміливістю, духом і жертвами пожежників. Дякую вам", – зазначив Батлер у коментарі до опублікованого фото.

Актор Джерард Батлер добре відомий за фільмами "Законослухняний громадянин", "Привид Опери" і "Любий Френкі".

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