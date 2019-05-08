Поздравление с Днем победы 9 мая 2019: стихи, проза и картинки

9 мая 2019 – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот праздник принято поздравлять ветеранов и желать всем мира и согласия. Собрали для вас трогательные поздравления и картинки с Днем победы.

Ветераны и дети войны сделали значительный вклад в победу над нацизмом. Этот День выжжен в национальной памяти не одного поколения и о той войне будут знать до тех пор, пока воспоминания будут живы! Поздравления с Днем Победы 9 мая стоит отправить поздравления всем причастным.

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*** Пусть наша вера, наши пожеланья,

Замедлят времени неумолимый бег.

Свой опыт, мудрость, силы, знания

Несите в двадцать первый век! *** Пусть небо будет голубым,

Пусть в небе не клубится дым,

Пусть пушки грозные молчат

И пулеметы не строчат,

Чтоб жили люди, города...

Мир нужен на земле всегда! *** Поздравляю тебя этой яркой весной

И спасибо опять говорю

За отчаянный бой и за тыл фронтовой,

И за то, что сейчас я живу! *** Пусть будет мирным небо над землей,

Цветут сады, и ярко солнце светит!

Благодарим за счастье и покой,

Который подарили вы планете! *** Дорогие наши ветераны,

Поздравляем вас сердечно!

Знайте, что мы благодарны

Будем вам бесконечно! Желаем беззаботных лет,

Бодрости и оптимизма,

Пусть много светлых побед

Будет в вашей жизни! *** Спасибо Вам за смелость и отвагу,

За небо мирное над головой.

Без Вас бы мы не сделали ни шагу,

Сегодня каждый ветеран – герой. *** Мы вас за все благодарим:

За вашу смелость без преграды,

За то, что защищали мир

Не ради званий и награды. Хотим здоровья пожелать,

Чтоб долго жили, не болели.

Спасибо говорим мы вам

За то, что жизни не жалели! *** С Днем победы, славы, скорби,

Благодарности, весны!

Нынче с радостью мы вспомним:

О войне не снятся сны! *** Дорогие мои ветераны,

Пусть прогонит любые беды,

Пусть излечит былые раны

Светлый праздник Победы!

Вашей славной Победы! *** Ни за что не старей, никогда не болей,

Будь навечно судьбою храним!

В этой синьке небес, в этом море полей

Есть частичка твоя, побратим!

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Сегодня День Победы! И я хочу пожелать счастливой, мирной, долгой жизни и никогда не знать жестоких войн! Пусть на планете воцарится счастье, а горе обойдет всех стороной. Пусть только ласковое солнце всем нам светит и пройдет мирный майский дождь!

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Хотя победа далеко, но мы помним, и она горит внутри. Выразим уважение молчанием, ведь здесь лишние громкие слова. Без пафоса, без лишних приветствий почтим отцов, мужей, дедушек. С Днем Победы всех нас! Никогда не забудем!

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Сегодня 9 мая – День Победы! Поэтому в этот день я желаю всем мира! Пусть никогда война не приходит к нам и счастливо живет всегда Земля! Пусть утром нас будит птичий гомон и радует всех свежестью трава, а солнце пусть светит ярче и теплее, а облака плетут на небе кружева!

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Этот день оставил свой след в истории – 9 мая, День Победы. Пусть лихие годы будут только в памяти, пусть они никогда не наступят снова. Пусть улыбаются дети и счастье пьянит, а родные пусть вас ценят и любят!

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День 9 мая таит в себе и горечь за многомиллионные жизни солдат и простых людей, возложенные на этот алтарь. Пусть Дня Победы станет залогом, что подобное не произойдет уже никогда! Желаем мирного неба! Пусть жизнь будет счастливой, а здоровье – крепким!

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9 мая – торжественная дата и одновременно грустный день – день памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой. Желаю новых надежд, процветания, счастья и постоянного благосостояния – это лучшая дань всем погибшим.

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Верность, храбрость, победа – эти качества проявляют, чтобы защитить Родину. Эти качества я желаю всем, кто помнит, чтит и отмечает этот День! Пусть любовь к Родине никогда не покидает вас, будет вам верной спутницей на всю жизнь. С Днем Победы!

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9 мая – День с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти эти дни. Пусть мир будет крепким, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть дети узнают об ужасах войны только по хроникам и архивным записям.

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Уже давно отгремела война, после которой мирная жизнь набрала оборотов. Но до сих пор память беспокоят воспоминания. Дорогие ветераны, с Днем Победы! Пусть мир, подаренный вами, новые поколения достойно оценят и выскажут все возможные слова благодарности за совершенный подвиг!

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День Победы не затеряется среди пыльных томов истории. 9 мая заставляет снова задумываться о мирном будущем грядущих поколений. Даже тень войны пусть не омрачит будущее ваше или ваших близких! А сны ваши пусть будут радостны, как и окружающая беззаботная действительность.

*** Сегодня особый день. Его знают и помнят все. Мы отмечаем День Победы над войной, поэтому пусть небо над вами будет мирное! *** День Победы! Мы знаем, что жизнь – светла, полноценна, независима, бесценна! Мы желаем всей стране, чтобы не было войны! *** Сегодня только ветераны могут рассказать о той войне. Пусть главной наградой для них сейчас станут крепкое здоровье и забота близких людей! *** С Днем Победы! Пусть никогда грозные тучи войны не закроют мирное небо над нашей головой. *** С 9 мая! Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот пушек, а праздничные салюты. Пусть слезы на глазах будут только от радости и смеха, а дети узнают о том, что такое война, только по книжкам и фильмам. *** День Победы – это мужество и сила, любовь к людям, находящимся рядом, и результат желания жить свободно в мире. С 9 мая! *** С Днем Победы! С безоблачным, мирным и ясным небом! Мы обязаны жизнью погибшим и ныне живущим, которые этот мир принесли. Давайте благодарно поклонимся им! *** С Днем, когда завершилась война, когда стихла от грома природа, хотя уже была ясной! Поклонимся ветеранам за счастье, в котором сейчас живешь! *** Ты живешь в мирное свободное время и наслаждаешься всеми прелестями жизни. Пусть память хранит этот День, а разум не позволяет разжигать костер вражды даже в обычных ситуациях! *** С Днем Победы! С лучшим будущим для нас! Пусть солнце светит ясно! Пусть все будет у вас замечательно! Мира и согласия!