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Поздравление с Днем победы 9 мая 2019: стихи, проза и картинки
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9 мая 2019 – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот праздник принято поздравлять ветеранов и желать всем мира и согласия. Собрали для вас трогательные поздравления и картинки с Днем победы.
Ветераны и дети войны сделали значительный вклад в победу над нацизмом. Этот День выжжен в национальной памяти не одного поколения и о той войне будут знать до тех пор, пока воспоминания будут живы! Поздравления с Днем Победы 9 мая стоит отправить поздравления всем причастным.
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Стихи для поздравления с 9 мая 2019
***
Пусть наша вера, наши пожеланья,
Замедлят времени неумолимый бег.
Свой опыт, мудрость, силы, знания
Несите в двадцать первый век!
***
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!
***
Поздравляю тебя этой яркой весной
И спасибо опять говорю
За отчаянный бой и за тыл фронтовой,
И за то, что сейчас я живу!
***
Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады, и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете!
***
Дорогие наши ветераны,
Поздравляем вас сердечно!
Знайте, что мы благодарны
Будем вам бесконечно!
Желаем беззаботных лет,
Бодрости и оптимизма,
Пусть много светлых побед
Будет в вашей жизни!
***
Спасибо Вам за смелость и отвагу,
За небо мирное над головой.
Без Вас бы мы не сделали ни шагу,
Сегодня каждый ветеран – герой.
***
Мы вас за все благодарим:
За вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели.
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели!
***
С Днем победы, славы, скорби,
Благодарности, весны!
Нынче с радостью мы вспомним:
О войне не снятся сны!
***
Дорогие мои ветераны,
Пусть прогонит любые беды,
Пусть излечит былые раны
Светлый праздник Победы!
Вашей славной Победы!
***
Ни за что не старей, никогда не болей,
Будь навечно судьбою храним!
В этой синьке небес, в этом море полей
Есть частичка твоя, побратим!
Тут більше: 9 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Пожелания на День Победы в смс и прозе
***
Сегодня День Победы! И я хочу пожелать счастливой, мирной, долгой жизни и никогда не знать жестоких войн! Пусть на планете воцарится счастье, а горе обойдет всех стороной. Пусть только ласковое солнце всем нам светит и пройдет мирный майский дождь!
***
Хотя победа далеко, но мы помним, и она горит внутри. Выразим уважение молчанием, ведь здесь лишние громкие слова. Без пафоса, без лишних приветствий почтим отцов, мужей, дедушек. С Днем Победы всех нас! Никогда не забудем!
***
Сегодня 9 мая – День Победы! Поэтому в этот день я желаю всем мира! Пусть никогда война не приходит к нам и счастливо живет всегда Земля! Пусть утром нас будит птичий гомон и радует всех свежестью трава, а солнце пусть светит ярче и теплее, а облака плетут на небе кружева!
***
Этот день оставил свой след в истории – 9 мая, День Победы. Пусть лихие годы будут только в памяти, пусть они никогда не наступят снова. Пусть улыбаются дети и счастье пьянит, а родные пусть вас ценят и любят!
***
День 9 мая таит в себе и горечь за многомиллионные жизни солдат и простых людей, возложенные на этот алтарь. Пусть Дня Победы станет залогом, что подобное не произойдет уже никогда! Желаем мирного неба! Пусть жизнь будет счастливой, а здоровье – крепким!
***
9 мая – торжественная дата и одновременно грустный день – день памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой. Желаю новых надежд, процветания, счастья и постоянного благосостояния – это лучшая дань всем погибшим.
***
Верность, храбрость, победа – эти качества проявляют, чтобы защитить Родину. Эти качества я желаю всем, кто помнит, чтит и отмечает этот День! Пусть любовь к Родине никогда не покидает вас, будет вам верной спутницей на всю жизнь. С Днем Победы!
***
9 мая – День с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти эти дни. Пусть мир будет крепким, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть дети узнают об ужасах войны только по хроникам и архивным записям.
***
Уже давно отгремела война, после которой мирная жизнь набрала оборотов. Но до сих пор память беспокоят воспоминания. Дорогие ветераны, с Днем Победы! Пусть мир, подаренный вами, новые поколения достойно оценят и выскажут все возможные слова благодарности за совершенный подвиг!
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День Победы не затеряется среди пыльных томов истории. 9 мая заставляет снова задумываться о мирном будущем грядущих поколений. Даже тень войны пусть не омрачит будущее ваше или ваших близких! А сны ваши пусть будут радостны, как и окружающая беззаботная действительность.
***
Сегодня особый день. Его знают и помнят все. Мы отмечаем День Победы над войной, поэтому пусть небо над вами будет мирное!
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День Победы! Мы знаем, что жизнь – светла, полноценна, независима, бесценна! Мы желаем всей стране, чтобы не было войны!
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Сегодня только ветераны могут рассказать о той войне. Пусть главной наградой для них сейчас станут крепкое здоровье и забота близких людей!
***
С Днем Победы! Пусть никогда грозные тучи войны не закроют мирное небо над нашей головой.
***
С 9 мая! Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот пушек, а праздничные салюты. Пусть слезы на глазах будут только от радости и смеха, а дети узнают о том, что такое война, только по книжкам и фильмам.
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День Победы – это мужество и сила, любовь к людям, находящимся рядом, и результат желания жить свободно в мире. С 9 мая!
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С Днем Победы! С безоблачным, мирным и ясным небом! Мы обязаны жизнью погибшим и ныне живущим, которые этот мир принесли. Давайте благодарно поклонимся им!
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С Днем, когда завершилась война, когда стихла от грома природа, хотя уже была ясной! Поклонимся ветеранам за счастье, в котором сейчас живешь!
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Ты живешь в мирное свободное время и наслаждаешься всеми прелестями жизни. Пусть память хранит этот День, а разум не позволяет разжигать костер вражды даже в обычных ситуациях!
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С Днем Победы! С лучшим будущим для нас! Пусть солнце светит ясно! Пусть все будет у вас замечательно! Мира и согласия!
Картинки и открытки ко Дню Победы
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