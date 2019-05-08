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Поздравление с Днем победы 9 мая 2019: стихи, проза и картинки

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С Днем Победы!

9 мая 2019 – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот праздник принято поздравлять ветеранов и желать всем мира и согласия. Собрали для вас трогательные поздравления и картинки с Днем победы.

Ветераны и дети войны сделали значительный вклад в победу над нацизмом. Этот День выжжен в национальной памяти не одного поколения и о той войне будут знать до тех пор, пока воспоминания будут живы! Поздравления с Днем Победы 9 мая стоит отправить поздравления всем причастным.

Жмите на пункт и переходите к нужному разделу:

  1. Поздравления в стихах
  2. Пожелания в прозе и смс
  3. Поздравительные картинки и открытки

Стихи для поздравления с 9 мая 2019

***

Пусть наша вера, наши пожеланья,
Замедлят времени неумолимый бег.
Свой опыт, мудрость, силы, знания
Несите в двадцать первый век!

***

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!

***

Поздравляю тебя этой яркой весной
И спасибо опять говорю
За отчаянный бой и за тыл фронтовой,
И за то, что сейчас я живу!

***

Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады, и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете!

***

Дорогие наши ветераны,
Поздравляем вас сердечно!
Знайте, что мы благодарны
Будем вам бесконечно!

Желаем беззаботных лет,
Бодрости и оптимизма,
Пусть много светлых побед
Будет в вашей жизни!

***

Спасибо Вам за смелость и отвагу,
За небо мирное над головой.
Без Вас бы мы не сделали ни шагу,
Сегодня каждый ветеран – герой.

***

Мы вас за все благодарим:
За вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.

Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели.
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели!

***

С Днем победы, славы, скорби,
Благодарности, весны!
Нынче с радостью мы вспомним:
О войне не снятся сны!

***

Дорогие мои ветераны,
Пусть прогонит любые беды,
Пусть излечит былые раны
Светлый праздник Победы!
Вашей славной Победы!

***

Ни за что не старей, никогда не болей,
Будь навечно судьбою храним!
В этой синьке небес, в этом море полей
Есть частичка твоя, побратим!

Поздравление с Днем победы 9 мая 2019: стихи, проза и картинки - фото 326347

Тут більше: 9 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Пожелания на День Победы в смс и прозе

***
Сегодня День Победы! И я хочу пожелать счастливой, мирной, долгой жизни и никогда не знать жестоких войн! Пусть на планете воцарится счастье, а горе обойдет всех стороной. Пусть только ласковое солнце всем нам светит и пройдет мирный майский дождь!

***

Хотя победа далеко, но мы помним, и она горит внутри. Выразим уважение молчанием, ведь здесь лишние громкие слова. Без пафоса, без лишних приветствий почтим отцов, мужей, дедушек. С Днем Победы всех нас! Никогда не забудем!

***

Сегодня 9 мая – День Победы! Поэтому в этот день я желаю всем мира! Пусть никогда война не приходит к нам и счастливо живет всегда Земля! Пусть утром нас будит птичий гомон и радует всех свежестью трава, а солнце пусть светит ярче и теплее, а облака плетут на небе кружева!

***

Этот день оставил свой след в истории – 9 мая, День Победы. Пусть лихие годы будут только в памяти, пусть они никогда не наступят снова. Пусть улыбаются дети и счастье пьянит, а родные пусть вас ценят и любят!

***

День 9 мая таит в себе и горечь за многомиллионные жизни солдат и простых людей, возложенные на этот алтарь. Пусть Дня Победы станет залогом, что подобное не произойдет уже никогда! Желаем мирного неба! Пусть жизнь будет счастливой, а здоровье – крепким!

***

9 мая – торжественная дата и одновременно грустный день – день памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой. Желаю новых надежд, процветания, счастья и постоянного благосостояния – это лучшая дань всем погибшим.

***

Верность, храбрость, победа – эти качества проявляют, чтобы защитить Родину. Эти качества я желаю всем, кто помнит, чтит и отмечает этот День! Пусть любовь к Родине никогда не покидает вас, будет вам верной спутницей на всю жизнь. С Днем Победы!

***

9 мая – День с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти эти дни. Пусть мир будет крепким, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть дети узнают об ужасах войны только по хроникам и архивным записям.

***

Уже давно отгремела война, после которой мирная жизнь набрала оборотов. Но до сих пор память беспокоят воспоминания. Дорогие ветераны, с Днем Победы! Пусть мир, подаренный вами, новые поколения достойно оценят и выскажут все возможные слова благодарности за совершенный подвиг!

***

День Победы не затеряется среди пыльных томов истории. 9 мая заставляет снова задумываться о мирном будущем грядущих поколений. Даже тень войны пусть не омрачит будущее ваше или ваших близких! А сны ваши пусть будут радостны, как и окружающая беззаботная действительность.

***

Сегодня особый день. Его знают и помнят все. Мы отмечаем День Победы над войной, поэтому пусть небо над вами будет мирное!

***

День Победы! Мы знаем, что жизнь – светла, полноценна, независима, бесценна! Мы желаем всей стране, чтобы не было войны!

***

Сегодня только ветераны могут рассказать о той войне. Пусть главной наградой для них сейчас станут крепкое здоровье и забота близких людей!

***

С Днем Победы! Пусть никогда грозные тучи войны не закроют мирное небо над нашей головой.

***

С 9 мая! Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот пушек, а праздничные салюты. Пусть слезы на глазах будут только от радости и смеха, а дети узнают о том, что такое война, только по книжкам и фильмам.

***

День Победы – это мужество и сила, любовь к людям, находящимся рядом, и результат желания жить свободно в мире. С 9 мая!

***

С Днем Победы! С безоблачным, мирным и ясным небом! Мы обязаны жизнью погибшим и ныне живущим, которые этот мир принесли. Давайте благодарно поклонимся им!

***

С Днем, когда завершилась война, когда стихла от грома природа, хотя уже была ясной! Поклонимся ветеранам за счастье, в котором сейчас живешь!

***

Ты живешь в мирное свободное время и наслаждаешься всеми прелестями жизни. Пусть память хранит этот День, а разум не позволяет разжигать костер вражды даже в обычных ситуациях!

***

С Днем Победы! С лучшим будущим для нас! Пусть солнце светит ясно! Пусть все будет у вас замечательно! Мира и согласия!

Поздравление с Днем победы 9 мая 2019: стихи, проза и картинки - фото 326346

Картинки и открытки ко Дню Победы

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Картинка с Днем победы - фото 326376
С Днем победы 9 мая - фото 326377
Фото на День победы 9 мая - фото 326378
Открытка с Днем победы - фото 326379
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С Днем победы - фото 326382
Картинка с Днем победы - фото 326381
С Днем победы 9 мая - фото 326383

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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