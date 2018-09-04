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Позашляховик Jeep Grand Cherokee Trackhawk продемонстрував ефектний дрифт

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Позашляховик Jeep Grand Cherokee Trackhawk - фото 1
Позашляховик Jeep Grand Cherokee Trackhawk / newautocarreview

У ролику брутальний автомобіль демонструє вражаючий дрифт боком по полю під час дощу.

На YouTube-каналі Outchea Racing опубліковано відео з "пончиками" у виконанні брутального позашляховика Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Дія відбувається під час дощу на полі, очевидно, розташованому поблизу або на території якоїсь ферми.

До слова: Названі найпопулярніші кросовери 2018 року

Під капотом Jeep Grand Cherokee Trackhawk встановлений 6,2-літровий двигун Hemi V8 з механічним нагнітачем.

Віддача агрегату, поєднаного з восьмідіапазонним "автоматом»" становить 717 кінських сил і 875 Нм крутного моменту.

З місця до "сотні" позашляховик розганяється за 3,7 секунди. Його максимальна швидкість – 290 кілометрів на годину.

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Джерело: youtube
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