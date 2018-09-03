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Ford презентував новий суперкар GT у версії Heritage Edition

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Ford GT Heritage Edition

Компанія Ford відзначає 50-річчя GT40 – легендарного переможця гонок в Ле Мані у 1968 році: виробник ознаменував піввікову річницю випуском нового суперкара Ford GT Heritage Edition.

Авто пофарбували в оранжево-блакитні кольори, які стали культовими в історії автогонок, які і успадкувала новинка.

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Розробники бренду збагатили зовнішність нового GT стійками з вуглеволокна і сріблястими ковпаками бічних дзеркал заднього виду, а помаранчеві супорти і 20-дюймові колісні диски чорного кольору гармонійно доповнили дизайн.

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Ювілейний суперкар

В обробці інтер'єру було використано багато алькантри: сидіння, кермо, приладова панель і навіть стеля виконані саме з цього матеріалу, чорний колір, який контрастно поєднується з помаранчево-синьої прострочкою. Крім того, на кріслах з'явилося нове тиснення. Але основний матеріал внутрішньої обробки – практичний вуглепластик.

Ford GT Heritage Edition вийде обмеженою серією, кожен автомобіль отримає унікальну ідентифікаційну табличку.

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Ювілейний суперкар

На капоті і на дверях новинки можна побачити номер 9. Під таким же номером виступав автомобіль 50 років тому. У наступному році Ford обіцяє представити публіці ще один маслкар з номером 6 на борту, присвячений перемозі GT40 у 1969.

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Джерело: topspeed
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