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Позашляховик Ford Bronco виявився потужнішим, ніж планувалося

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Двигуни Ford Bronco виявилися потужнішими - фото 1
Двигуни Ford Bronco виявилися потужнішими

Серійна версія позашляховика Ford Bronco виявилася потужнішою, ніж було заплановано. Американський форум Bronco 6G роздобув технічну документацію на Bronco 2021 модельного року, і з'ясувалося, що продуктивність обох моторів EcoBoost на 21 – 31 кінську силу вища анонсованої.

У липні минулого року Ford заявив, що базові чотирициліндрові 2,3-літрові Bronco розвиватимуть 274 кінські сили та 420 Нм крутного моменту, а топові позашляховики з мотором V6 2.7 – 314 кінських сил і 542 Нм крутного моменту, пише Bronco6G.

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Однак перед стартом виробництва виявилося, що двигуни потужніші: "турбочетвірка" 2.3 буде розрахована на 305 кінських сил і 441 Нм крутного моменту, а шестициліндровий 2,7-літровий мотор – на 335 кінських сил і 563 Нм тяги.

Таким чином, за 10 місяців підготовки до виробництва позашляховики додали в потужності 6 – 11 відсотків, а піковий крутний момент збільшився на 4 – 5 відсотків. Утім, поліпшення показників відбудеться, якщо заправляти Bronco "преміальним" високооктановим бензином.

Позашляховик Ford Bronco виявився потужнішим, ніж планувалося - фото 458824

Ford не вперше перестраховується, називаючи потужність своїх моделей під час офіційної прем'єри. Торік з'ясувалося, що характеристики серійного Mustang Mach-E кращі, ніж у прототипу.

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