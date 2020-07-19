Боляче дивитися: легендарну Ferrari F40 розбили під час тест-драйву

У місті Канунгра, Австралія водій за кермом червоної Ferrari F40 під час тест-драйву не впорався з керуванням, протаранив кілька стовпів і виявився затиснутий між деревами. На фото з місця подій без сліз не глянеш.

Ймовірно, водій рухався на великій швидкості і в якийсь момент не впорався з керуванням. Автомобіль зніс кілька стовпів ліній електропередач, які виявилися, буквально, вирвані з землі. Зупинити рух, взятої на тест-драйв Ferrari F40, змогли дерева, між якими суперкар буквально затиснуло. У результаті аварії водій і пасажир не постраждали, проте "Феррарі" тепер очікує вартісний ремонт.

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Легендарна Ferrari F40 випускалася з 1987 по 1992 рік. Автомобіль устатковувався 2,9-літровим V8 з двома турбінами. Потужність середньомоторної моделі становить 478 кінських сил. До "сотні" італійський суперкар розганяється за 4,1 секунди, а його максимальна швидкість складає 324 кілометри на годину.

Наразі в Австралії продаються лише дві Ferrari F40. Суперкари оцінюються від 1 670 000 до 1 890 000 доларів. Усього ж на австралійському континенті залишилося менш як два десятки культових Ferrari F40.

У лютому цього року в Монако Ferrari F40 загорілася прямо під час руху. Невідомо, що стало причиною займання суперкара, проте "Феррарі" виявилася настільки швидко охоплена вогнем, що водій навіть не намагався погасити полум'я.

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