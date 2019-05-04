Позашляховий Range Rover перетворили на "м'який" гібрид

Компанія Land Rover оновила модель Range Rover. З гами двигунів позашляховика зник компресорний V6, місце якого посіла рядна "шістка" з гібридною надбудовою, а в списку доступного устаткування з'явилися два нові режими роботи світлодіодних фар.

Трилітрова рядна "шістка" сімейства Ingenium з електричним компресором, двопоточним турбонагнітачем і електромотором, що живиться від 48-вольтової батареї, дебютувала на Range Rover Sport HST.

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Потужність двигуна – 400 кінських сил і 550 Нм крутного моменту (на деяких ринках доступний 360-сильний варіант). Він може розганяти Range Rover до першої "сотні" за 6,3 секунди, а споживає в середньому 9,3 літра палива на 100 кілометрів пробігу. Максимальна швидкість позашляховика з новою "шісткою" становить 225 кілометрів на годину.

Крім нового двигуна, Range Rover отримав два нові режими роботи світлодіодних фар. Вони доступні для матричної і Pixel LED оптики. Перший, Sign Post Dimming, визначає дорожні знаки та вимикає окремі світлодіоди, які можуть викликати відблиски; другий, Tourist Mode, дозволяє вибирати алгоритм роботи фар у залежності від руху дорогами з лівостороннім або правостороннім рухом.

Додатково змінилася колірна палітра – з'явилися два відтінки сірого Eiger Grey і Corris Grey, а також новий синій колір Portofino Blue. У список опцій додали 22-дюймові колеса з глянцевим чорним забарвленням, а в базове оснащення – набір Smartphone Pack з Apple CarPlay й Android Auto.

Прийом замовлень на Range Rover з новим двигуном вже відкритий у Великобританії. Ціна – від 83 655 фунтів стерлінгів.

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