Lexus анонсували випуск нового потужного автомобіля

Глава європейського офісу японської компанії Lexus Паскаль Рух зазначив, що на п'ятидверний хетчбек доведеться почекати ще 2 роки. Новинка прийде на заміну хетчбеку Lexus CT, випущеному у 2011 році.

Очікується, що новинка буде базуватися на платформі TNGA, але в якому кузові її реалізують ще не відомо.

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Також, на думку фахівців, нова модель Lexus ймовірно буде електрифікована, не виключено, що саме вона стане першим електрокаром марки. За наявною інформацією, габаритні розміри новинки будуть поступатися кросоверу UX, показники якого складають 4495/1840/1540 мм, а колісна база 2640 мм.

Швидше за все, прямими конкурентами моделі стануть Mercedes A-Class, Audi A3 Sportback і BMW 1 серії. Крім того, якщо новинка стане електрокаром, тоді їй доведеться поборотися за покупців з Tesla Model 3 і Mercedes EQA.

Футуристичний Lexus

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