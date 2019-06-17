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Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем
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Керівництво італійської марки Lamborghini розглядає можливість випуску обмеженого тиражу концепт-кара. Відтак ті, кому припав до душі Huracan Sterrato, зможуть його придбати. Втім, і тут не обійшлося без низки "але".
Про намір зробити подібну модель повідомляє журнал Automobile, автору якого – Георгу Кахеру – не тільки вдалося проїхатися на Lamborghini Huracan Sterrato, але і поговорити з творцями унікальної моделі, які пролили світло на майбутнє прототипу.
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Технічний директор Lamborghini Мауріціо Реджіані визнав, що марка не просто може побудувати Huracan Sterrato, а й навіть заробити на цьому проекті. За словами Реджіані, використання 3D-принтерів для друку нових кузовних деталей з інноваційного легкого синтетичного матеріалу дозволить знизити витрати на доопрацювання вихідного купе. А можливість просто прикрутити обвіс на спорткар, щоб отримати "позашляховик", робить витрати на створення моделі ще нижчими.
Оскільки за основу взято Huracan Evo з 640-сильним 5,2-літровим атмосферним V10, у якого дорожній просвіт просто збільшили на 47 міліметрів, поліпшили кути в'їзду і з'їзду, розширили на 30 міліметрів колію та встановили 20-дюймові колеса з позашляховими покришками, то з технічної точки зору проект Huracan Sterrato абсолютно реальний.
Вартість серійного Lamborghini Huracan Sterrato попередньо оцінена у € 240 000, що не так і багато для автомобіля, який не має аналогів.
Якщо доля моделі буде вирішена позитивно, то на ринок вийде від 500 до 1000 примірників позашляхового купе.
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