Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем

  • 17
Lamborghini Huracan Sterrato перестане бути концептом - фото 1
Lamborghini Huracan Sterrato перестане бути концептом

Керівництво італійської марки Lamborghini розглядає можливість випуску обмеженого тиражу концепт-кара. Відтак ті, кому припав до душі Huracan Sterrato, зможуть його придбати. Втім, і тут не обійшлося без низки "але".

Про намір зробити подібну модель повідомляє журнал Automobile, автору якого – Георгу Кахеру – не тільки вдалося проїхатися на Lamborghini Huracan Sterrato, але і поговорити з творцями унікальної моделі, які пролили світло на майбутнє прототипу.

І ще: У мережі з'явився перший тизер Porsche 718 Boxster Spyder

Технічний директор Lamborghini Мауріціо Реджіані визнав, що марка не просто може побудувати Huracan Sterrato, а й навіть заробити на цьому проекті. За словами Реджіані, використання 3D-принтерів для друку нових кузовних деталей з інноваційного легкого синтетичного матеріалу дозволить знизити витрати на доопрацювання вихідного купе. А можливість просто прикрутити обвіс на спорткар, щоб отримати "позашляховик", робить витрати на створення моделі ще нижчими.

Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем - фото 334980
Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем - фото 334979

Оскільки за основу взято Huracan Evo з 640-сильним 5,2-літровим атмосферним V10, у якого дорожній просвіт просто збільшили на 47 міліметрів, поліпшили кути в'їзду і з'їзду, розширили на 30 міліметрів колію та встановили 20-дюймові колеса з позашляховими покришками, то з технічної точки зору проект Huracan Sterrato абсолютно реальний.

Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем - фото 334976
Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем - фото 334974
Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем - фото 334975

Вартість серійного Lamborghini Huracan Sterrato попередньо оцінена у € 240 000, що не так і багато для автомобіля, який не має аналогів.

Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем - фото 334977
Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем - фото 334978

Якщо доля моделі буде вирішена позитивно, то на ринок вийде від 500 до 1000 примірників позашляхового купе.

Читайте також: Nissan планує "проникнути" в мозок водія

Джерело: Motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 1094
Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
  • Вчора, 12:15
  • 324
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1542463
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології