Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Поза законом: британський репер випустив кліп і потрапив за грати

  • 28
Британський репер сів у в'язницю через кліп - фото 1
Британський репер сів у в'язницю через кліп

Британський репер Trapstar Toxic опинився у в'язниці через надто чесний кліп про наркотики. Виявилось, що один з останніх роликів виконавця став ключовим фактором для суду.

25-річний репер Trapstar Toxic, якого насправді звуть Адетокунбо Аджибошла, отримав чималу популярність на треках та кліпах про наркотики та різноманітну незаконну діяльність. Однак, виявилось, що нелегальні засоби були не частиною образу, якого дотримувався музикант. Ще у 2017 хлопець випустив пісню і кліп "Out Ere", у якій йдеться про те, що "товар при ньому", але копи його не упіймають, адже він мислить на крок вперед.

І ще: Юна вболівальниця показала, як правильно тікати від сорому: відео

Саме цей трек і став фінальним доказом того, що репер зберігає та продає наркотики. Ролик навіть демонстрували у суді. До слова, коли поліцейські завітали до нього, щоб взяти під арешт, Trapstar Toxic намагався вистрибнути з другого поверху. Але не для демонстрації своєї невинності, а щоб втекти з партією наркотиків на суму у 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Читайте також: Кумедні СМС від людей, які не можуть приховувати свою дотепність

Джерело: daily.afisha
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress
  • 25 лютого, 12:13
  • 651
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото
  • 28 лютого, 14:15
  • 355
Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
  • 28 лютого, 19:21
  • 2039
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл