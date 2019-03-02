Поза законом: британський репер випустив кліп і потрапив за грати

Британський репер Trapstar Toxic опинився у в'язниці через надто чесний кліп про наркотики. Виявилось, що один з останніх роликів виконавця став ключовим фактором для суду.

25-річний репер Trapstar Toxic, якого насправді звуть Адетокунбо Аджибошла, отримав чималу популярність на треках та кліпах про наркотики та різноманітну незаконну діяльність. Однак, виявилось, що нелегальні засоби були не частиною образу, якого дотримувався музикант. Ще у 2017 хлопець випустив пісню і кліп "Out Ere", у якій йдеться про те, що "товар при ньому", але копи його не упіймають, адже він мислить на крок вперед.

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Саме цей трек і став фінальним доказом того, що репер зберігає та продає наркотики. Ролик навіть демонстрували у суді. До слова, коли поліцейські завітали до нього, щоб взяти під арешт, Trapstar Toxic намагався вистрибнути з другого поверху. Але не для демонстрації своєї невинності, а щоб втекти з партією наркотиків на суму у 30 тисяч фунтів стерлінгів.

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