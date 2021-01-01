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Найкращий сищик: дивіться трейлер до стрічки про українського Шерлока Холмса
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Канал ІСTV опублікував трейлер до українського комедійного серіалу про приватних детективів "Найкращий сищик". Так, стрічка стала екранізацією книг письменника Владислава Івченка.
Прем'єра комедійної картини запланована на 2021 рік. На глядачів чекають колоритні історичні епізоди про захоплюючі пригоди Івана Підопригори, якого в мережі прозвали "українським Шерлоком Холмсом". Відповідний ролик вийшов на YouTube-каналі ІСTV.
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За сюжетом, філер київської охоронної фірми втомлюється від своєї роботи та рутини великого міста. Він вирішує втілити свою мрію, піти у відставку й оселитися якомога далі від галасливих вулиць. Так Іван Підопригора купує невеличкий хутір на Полтавщині, де обробляє невелику земельну ділянку. Однак потяг до пригод не залишає головного героя і вже незабаром він стає приватним детективом.
До речі, розкривати справи Іван Підопригора буде не сам. Його напарником стане трохи незграбний граф Осика-Маєвський.
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