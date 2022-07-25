На вокзалах по всій Україні з'являться ще 44 дефібрилятори

"Укрзалізниця" планує встановити 44 дефібрилятори на українських вокзалах. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

"Укрзалізниця" розширює мережу автоматичних зовнішніх дефібриляторів (АЗД) на вокзалах. У зв'язку з цим Червоний Хрест проводитиме тренінги для 225 осіб персоналу.

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Чергові по вокзалу, чергові з надання довідок, адміністратори, чергові по залу пройдуть навчання з надання першої домедичної допомоги та надання допомоги із застосуванням дефібриляторів.

"Наявність такого пристрою значно підвищує можливість врятувати людину під час зупинки серця до приїзду швидкої допомоги", – коментують в Укрзалізниці.

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