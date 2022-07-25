Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

На вокзалах по всій Україні з'являться ще 44 дефібрилятори

  • 27
На вокзалах по всій Україні з'являться ще 44 дефібрилятори - фото 1

"Укрзалізниця" планує встановити 44 дефібрилятори на українських вокзалах. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

"Укрзалізниця" розширює мережу автоматичних зовнішніх дефібриляторів (АЗД) на вокзалах. У зв'язку з цим Червоний Хрест проводитиме тренінги для 225 осіб персоналу.

І ще: В Україні почали діяти нові правила перевезення тварин закордон

Чергові по вокзалу, чергові з надання довідок, адміністратори, чергові по залу пройдуть навчання з надання першої домедичної допомоги та надання допомоги із застосуванням дефібриляторів.

"Наявність такого пристрою значно підвищує можливість врятувати людину під час зупинки серця до приїзду швидкої допомоги", – коментують в Укрзалізниці.

До теми: Український електронний підпис визнали у Європі – Мінцифри

пропозиції партнерів
Новини