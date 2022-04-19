Японією курсуватиме синьо-жовтий потяг: так залізничники висловили солідарність з Україною

Японська залізниця підтримала українських колег, працівників Укрзалізниці, і пофарбувала потяг у синьо-жовті кольори на знак солідарності.

Працівники Укрзалізниці зараз мужньо рятують людей і попри складні умови продовжують евакуацію українців та доставляння гуманітарної допомоги в регіони, де відбуваються бойові дії.

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На японській залізничній станції "Котоден" з'явився синьо-жовтий потяг.

"Зараз державна Українська залізниця зазнає серйозних атак. Хоча багато співробітників було вбито, все одно працівники щодня перевозять багато біженців у безпечні райони, а на кожну територію везуть речі першої потреби. "Котоден" діятиме як український прапор, який обгортає верхню частину лінії Котохіра синім кольором. Ми хочемо показати солідарність з українськими залізничниками як залізнична компанія", – написала команда японських залізничників на своїй сторінці у Твіттері.

Ось такий потяг зараз курсує в Японії:

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