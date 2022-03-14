Експерт паливного ринку розповів, що буде з бензином в Україні

Експерт "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн розповів про зміни на паливному ринку та дав прогноз, які розцінки можна побачити на заправках найближчим часом.

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Річ у тім, що понад 80 відсотків паливного ринку у нас наповнювалося з Росії та Білорусі та через морські порти. Наразі всі ці джерела недоступні. Відповідно ринок вимагає просто докорінної перебудови та переорієнтації на постачання з країн Євросоюзу.

Складність у тому, говорить Куюн, що паливний ринок Східної Європи склався, все працює, і Україна має інтегруватися в нього, знайти потрібні об'єми, створити логістичні ланцюжки. Це все реально, але потрібен час.

Додамо, в Україні скасують податок на додану вартість та акциз на паливо. Це допоможе уникнути його дефіциту та стабілізувати ціни. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час відеозвернення до українців.

Експерт паливного ринку розповів, що буде з бензином в Україні

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