Повстання машин: в аеропорту Чикаго трапилась сутичка з візком (відео)

І поки роботи навчаються проходити через різноманітні перешкоди, то в одному з аеропортів США вже почалось повстання машин. Несподівано возик з їжею для польоту вирішив, що йому більше не потрібен водій. Епічне відео стало вірусним!

В аеропорту О'хара в Чикаго пасажири компанії American Airlines стали свідками доволі незвичайного видовища: візок з їжею без водія раптово почав кружляти поблизу літака. З боків почали вилітати банки з напоями, а сам мінітранспорт загрозливо наближався до повітряного судна. Тож сміливі працівники аеропорту вирішили "поставити на місце" оскаженілу техніку, яка нікого не підпускала близько. Однак один із кмітливих роботяг сів за кермо машини техобслуговування та протаранив візок.

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А відео цієї епічної боротьби за короткий час зібрало понад 16 мільйонів переглядів! Як відзначили коментатори, побороти машину можна тільки машиною.

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz — Kevin Klauer DO, EJD (@Emergidoc) September 30, 2019

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