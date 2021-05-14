Поворот: слухайте пісню молодого українського репера Романа Рамуса

Молодий український артист Роман Рамус презентував пісню "Поворот". Гарантуємо, що композиція репера зачепить кожного слухача глибиною змісту. Слухайте пісню "Поворот" на Радіо МАКСИМУМ!

Зауважимо, що Роман Рамус – не новачок на естраді. Тож не виключено, що ви уже чули його пісні. Якщо ж ні, то рекомендуємо ознайомитися з його творчістю з композиції "Поворот" на Радіо МАКСИМУМ!

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"Для мене дуже важливо самому писати свої пісні, а не користуватися послугами гострайтерів, закладаючи у них, сенс, який опирається на особисті історії та досвід. Щирість – у своїх піснях я завжди відвертий та правдивий, як з собою, так і зі слухачем", – наголошує Роман Рамус.

Артист розпочав свій творчий шлях ще 5 років тому. Та через життєві обставити зробив перерву на 2 роки. І тепер він, Роман Рамус готовий до перезавантаження.

"Понад два роки у моїй свідомості вирувала буря та боротьба двох его, які суперечили один одному. Понад два роки я потухав з кожним днем, проведеним без музики. Я точно можу сказати, що не бачу свого життя без музики та творчості. Я готовий працювати на всі 100%!", – підкреслив виконавець.

Роман Рамус – Поворот, слухайте нову композицію репера:

Саме піснею "Поворот" Роман Рамус починає новий етап у творчості: "Новий "Поворот". Новий, фірмовий звук з власним стилем, який вироблявся роками. Нове бачення. Свіжий, але старий розум. Нові "табу" та відкриття. Старий Рамус, але певністю перезавантажений. 98%, 99%, 100%. RELOADING COMPLETE. Бережіть своїх смаки та мегабайти на смартфоні, для нового плейлиста. І будьте готові. Ми стартуємо! Можливо вже за наступним "поворотом" наша ціль", – наголосив він.

Артист уже відзняв відео роботу на трек "Поворот", який презентує на початку літа. А поки вивчайте слова пісні, яка має шанси кардинально змінити ваше життя.

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