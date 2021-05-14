Мішель Андраде – Échale: слухайте українську версію популярного хіта співачки

24-річна співачка Мішель Андраде потішила своїх прихильників україномовною версією пісні "Échale". Зауважимо, що це вже друга україномовна композиція у музичному доробку красуні. Слухайте новинку онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Слова до української версії пісні "Échale" написали Потап і Мішель Андраде. А от над музикою працював сам Потап. Слухайте новинку від чарівної співачки на Радіо МАКСИМУМ!

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"Після великої кількості ваших запитань: А чи буде пісня українською? Ми точно вирішили, що їй бути! Коли перекладаєш пісню іншою мовою, важливо зберегти її початковий вайб і при цьому додати абсолютно нових фарб. І в "Échale" нам з Потапом це вдалося!", – розповідає Мішель Андраде.

Вона також додала, що українська версія буквально просякнута закоханістю. Після її прослуховування хочеться літати, мріяти, танцювати та навіть кохати як у перший і останній раз.

Мішель Андраде – Échale, слухайте українську версію пісні:

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