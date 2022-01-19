Пишногруда українська ведуча похизувалася розкішною фігурою на гарячих фото

Спокуслива українська телеведуча та модель Валерія Крук, відома більше як Кульбаба, схвилювала своїх шанувальників сексуальними фото. Красуня показала, як відпочивала в Африці.

Так, Кульбаба відправилася поніжитися на сонечку на спекотний Занзібар. Зірка телеекранів не упустила можливості позніматися у красивих локаціях та продемонструвати в Instagram свою колекцію купальників.

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Так, красуня позувала на тлі океану у різних нарядах. Деякі з них були настільки відвертими, що ледь прикривали пишні груди моделі. Крім цього, Валерія постала перед підписниками у рожевому купальнику з пікантними вирізами, а також приміряла крихітне бікіні зі принтом.

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