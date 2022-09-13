Повний SOLD OUT і українські військові на концерті Kalush Orchestra в Іспанії

Український гурт Kalush Orchestra завітав до Іспанії з концертами перед тривалим туром Північною Америкою, який розпочнеться вже у жовтні. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

В Іспанії переможці Євробачення-2022 дали одразу два концерти: один у Барселоні, другий у Мадриді, 8 та 9 вересня. Всі квитки на обидва концерти були розкуплені ще за декілька днів до приїзду гурту в країну.

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Наша місія – показати всій Європі, всьому світу, що насправді відбувається в Україні. Це повідомлення – достукатися до сердець людей, щоб вони побачили, що війна – це не красиво, вона забирає життя людей, і ніхто не хоче цього бачити у своїй країні", – зазначив у розмові з іспанськими журналістами лідер гурту, Олег Псюк.

Особливістю концерту Kalush Orchestra у Мадриді стало те, що на нього завітали українські військові, які зараз перебувають на реабілітації в Іспанії.

Сьогодні багато наших українських захисників перебувають у полоні російських окупантів, і одне з наших найголовніших завдань, зробити так, щоб про них пам'ятали, чули і якомога швидше їх вдалося повернути додому. Ми раді, що наші пісні зараз допомагають підняти бойовий дух нашим захисникам. Співати для них сьогодні – дуже відповідально", – зазначив Олег Псюк.

Від початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну гурт Kalush Orchestra активно підтримує нашу армію, збираючи кошти на автівки для ЗСУ та на реабілітацію військових після тяжких боїв. Так, після перемоги на Євробаченні-2022 Kalush Orchestra продали свій кубок з конкурсу на аукціоні для потреб ЗСУ, а 24 серпня організували благодійну акцію. Впродовж доби вони просили шанувальників надсилати по 24 гривні для реабілітації захисників "Азовсталі". За добу гурт зібрав 5 мільйонів гривень, які вже наступного дня передали на лікування військових.

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