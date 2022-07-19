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Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань

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Найгірші татуювання, які можна було зробити - фото 1
Найгірші татуювання, які можна було зробити / instagram.com/tattoo_fails

Татуювання здатні прикрасити тіло та додати йому унікального вигляду, але далеко не завжди людям вдається отримати справді якісний та естетичний малюнок на собі. Звісно ж, поняття краси суб'єктивне, але ці знімки однозначно про невдалі походи до тату салонів

Всі знають, що татуювання – це боляче. Але фізичний біль завершується у тату салоні, а далі може виникнути моральний, якщо ваше оновлення надто привертає увагу або ж результат відверто не збігається з очікуванням. Саме останньому навіть присвятили окрему сторінку в інстаграмі під назвою "Tattoo Fails" (Тату провали), яка має понад 5 тисяч підписників.

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Нанесення тату може бути бентежним досвідом: хтось витрачає місяці на планування і потім отримує далеко не те, чого прагнув. Звісно ж, частіше вдається дійсно прикрасити своє тіло, але трапляються й випадки, коли це більше схоже на помилку. Можна вважати, що ця добірка має надихнути добре обдумати не лише ескіз татуювання, а й уважно підійти до вибору майстра.

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509733

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509734

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509735

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509736

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509737

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509738

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509739

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509740

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509741

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509742

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509743

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509744

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509745

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509746

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509747

Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань - фото 509748

Джерело фото: instagram.com/tattoo_fails

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