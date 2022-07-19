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Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань
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Татуювання здатні прикрасити тіло та додати йому унікального вигляду, але далеко не завжди людям вдається отримати справді якісний та естетичний малюнок на собі. Звісно ж, поняття краси суб'єктивне, але ці знімки однозначно про невдалі походи до тату салонів
Всі знають, що татуювання – це боляче. Але фізичний біль завершується у тату салоні, а далі може виникнути моральний, якщо ваше оновлення надто привертає увагу або ж результат відверто не збігається з очікуванням. Саме останньому навіть присвятили окрему сторінку в інстаграмі під назвою "Tattoo Fails" (Тату провали), яка має понад 5 тисяч підписників.
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Нанесення тату може бути бентежним досвідом: хтось витрачає місяці на планування і потім отримує далеко не те, чого прагнув. Звісно ж, частіше вдається дійсно прикрасити своє тіло, але трапляються й випадки, коли це більше схоже на помилку. Можна вважати, що ця добірка має надихнути добре обдумати не лише ескіз татуювання, а й уважно підійти до вибору майстра.
Джерело фото: instagram.com/tattoo_fails
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