Очікування та реальність: музикантка показала, як з часом змінюються детальні тату

Вибір татуювання є доволі важким та важливим, адже воно залишиться з вами назавжди. Але трапляється, що люди отримують не те, чого хочуть. І історія чарівної музикантки це підтверджує.

Блогерка та музикантка Саара активно веде свій профіль у ТікТок, де ділиться своїми буднями та творчістю. Але нещодавній ролик дівчини став вірусним через тему татуювань, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: З Україною не лише в серці: патріотичні татуювання українських зірок – фото

Саара відповіла на відео, у якому дівчата просили показати витончені тату з тонкими лініями після загоєння. І якщо спершу такі малюнки на тілі мають справді ефектний вигляд, то вже за рік їх складно впізнати.

Як показала блогерка, її неймовірно красиве тату з архітектурою на руці перетворилось на далеко не таку чітку пляму. Майже всі деталі зникли, а чорнило злилось воєдино. І це неабияк шокувало користувачів, адже вони точно не очікували такого результату. Тому не дивно, що ролик Саари зібрав понад 4,6 млн переглядів.

Чимало коментаторів дійшли до висновку, що важливо обирати не лише те, що буде зображено на тілі, а й хорошого майстра, з яким можна обговорити деталі та результати роботи.

Читайте також: Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото