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Повний Місяць 7 травня: що категорично не можна робити
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Повний Місяць вважається доволі непростим періодом, який впливає на самопочуття та поведінку людей. Цього місяця повня випадає на 7 травня. Розповідаємо, що не можна робити у цей день.
7 травня очікується повний місяць, тож у цей день може трапитись чимало непередбачуваних подій. Астрологи розповіли, від яких справ краще відмовити, а для чого саме хороший період.
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Що не можна робити у повний Місяць:
- Не можна ревнувати близьких людей, а також показувати їм свої почуття, адже це може обернутись сваркою;
- Не можна думати про помсту та бажати комусь зла;
- Не можна піддаватись негативним думкам та емоціям;
- Не варто приймати жодних важливих рішень, від яких залежить ваше майбутнє;
- Сьогодні краще не покладатись на інтуїцію, а вмикати холодний розум;
- Не варто приймати рішення щодо кардинальної зміни зовнішності;
- Не можна витрачати великі суми грошей.
Що не можна робити у повний Місяць
Що можна робити у повню:
- Самостійно розв'язувати свої проблеми та не просити нікого про допомогу;
- Можна покладатись на власну хитрість, але бути обачним;
- Можна дозволити собі зробити перерву та відпочити;
- Можна займатись спортом, адже фізичні навантаження дозволять нормалізувати самопочуття та впоратись з негативом.
Чим варто зайнятись у повний Місяць
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Джерело: slovofraza
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