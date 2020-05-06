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Повний Місяць 7 травня: що категорично не можна робити

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Що не можна робити у повню - фото 1
Що не можна робити у повню

Повний Місяць вважається доволі непростим періодом, який впливає на самопочуття та поведінку людей. Цього місяця повня випадає на 7 травня. Розповідаємо, що не можна робити у цей день.

7 травня очікується повний місяць, тож у цей день може трапитись чимало непередбачуваних подій. Астрологи розповіли, від яких справ краще відмовити, а для чого саме хороший період.

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Що не можна робити у повний Місяць:

  • Не можна ревнувати близьких людей, а також показувати їм свої почуття, адже це може обернутись сваркою;
  • Не можна думати про помсту та бажати комусь зла;
  • Не можна піддаватись негативним думкам та емоціям;
  • Не варто приймати жодних важливих рішень, від яких залежить ваше майбутнє;
  • Сьогодні краще не покладатись на інтуїцію, а вмикати холодний розум;
  • Не варто приймати рішення щодо кардинальної зміни зовнішності;
  • Не можна витрачати великі суми грошей.
Що не можна робити у повний Місяць - фото 402418
Що не можна робити у повний Місяць

Що можна робити у повню:

  • Самостійно розв'язувати свої проблеми та не просити нікого про допомогу;
  • Можна покладатись на власну хитрість, але бути обачним;
  • Можна дозволити собі зробити перерву та відпочити;
  • Можна займатись спортом, адже фізичні навантаження дозволять нормалізувати самопочуття та впоратись з негативом.
Чим варто зайнятись у повний Місяць - фото 402419
Чим варто зайнятись у повний Місяць

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Джерело: slovofraza
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