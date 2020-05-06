Повний Місяць 7 травня: що категорично не можна робити

Що не можна робити у повню

Повний Місяць вважається доволі непростим періодом, який впливає на самопочуття та поведінку людей. Цього місяця повня випадає на 7 травня. Розповідаємо, що не можна робити у цей день.

7 травня очікується повний місяць, тож у цей день може трапитись чимало непередбачуваних подій. Астрологи розповіли, від яких справ краще відмовити, а для чого саме хороший період.

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Що не можна робити у повний Місяць:

Не можна ревнувати близьких людей, а також показувати їм свої почуття, адже це може обернутись сваркою;

Не можна думати про помсту та бажати комусь зла;

Не можна піддаватись негативним думкам та емоціям;

Не варто приймати жодних важливих рішень, від яких залежить ваше майбутнє;

Сьогодні краще не покладатись на інтуїцію, а вмикати холодний розум;

Не варто приймати рішення щодо кардинальної зміни зовнішності;

Не можна витрачати великі суми грошей.

Що не можна робити у повний Місяць

Що можна робити у повню:

Самостійно розв'язувати свої проблеми та не просити нікого про допомогу;

Можна покладатись на власну хитрість, але бути обачним;

Можна дозволити собі зробити перерву та відпочити;

Можна займатись спортом, адже фізичні навантаження дозволять нормалізувати самопочуття та впоратись з негативом.

Чим варто зайнятись у повний Місяць

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