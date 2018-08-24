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Повний Місяць 26 серпня 2018 – вплив на знаки Зодіаку
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Повний Місяць 26 серпня 2018 року можна буде побачити о 14:56 за Києвом. У цей час супутник Землі буде у сузір'ї Риб, тому може негативно вплинути на людей. Ось який вплив повного місяця на знаки Зодіаку.
Повний місяць 26 серпня 2018 року може стати складним та надто емоційних для деяких знаків зодіаку. Однак цей час також відзначиться змінами у сімейному життя та роботі.
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Як повний Місяць 26 серпня 2018 вплине на знаки Зодіаку
Овен
Повний Місяць відзначиться на житті Овнів особливою чутливістю та сентиментальністю. У цей період представники знаку краще пізнають своїх знайомих та близьких, а також зрозуміють, як далі планувати своє життя.
Телець
Настав час, коли Тельці захочуть максимально показати, на що вони здатні. Нові ідеї потребують нового оточення, тому можливі великі зміни у житті. Час для самовираження та наполегливості.
Близнюки
Також відмова від традиційного ритму життя у період повного місяця очікується і у Близнюків. Щоправда, досягнути поставлених цілей вдасться лише у випадку, якщо представники цього знаку будуть докладати зусиль та приділяти більше часу. Також не варто забувати про близьких людей, які можуть почати віддалятись.
Рак
Повний місяць - саме час, щоб Раки гайнули куди-небудь у мандри, отримали нові враження та енергію для роботи і особистого життя. Цей вікенд вам приємно запам'ятається.
Лев
Харизматичним левам доведеться уважно та зважено реагувати на події, які з ними траплятимуться. Надмірна емоційність та відвертість може принести більше шкоди, аніж користі. Зате очікується позитив у сфері роботи, а от за фінансами варто стежити так само уважно, як і за емоціями.
Діва
Дівам у період повного Місяця варто приділити більше часу для рідних та близьких, адже це дозволить зміцнити стосунки та перевести їх на новий рівень. Організуйте собі романтичний вікенд, допоможуть батькам і просто відпочиньте.
Терези
Настав момент, коли Терезам потрібно розібратися у власних думках. А також чітко зрозуміти, чого вони хочуть і від чого варто відмовитись. Допоможіть собі організувати власне життя так, щоб отримати від цього задоволення. А розпочати можна з прибирання.
Скорпіон
У період повного Місяця Скорпіони можуть максимально показати себе, не отримавши осудливих поглядів. Щоправда, перш за все, варто звернути увагу на особистому житті, щоб додати більше приємних емоцій та спогадів. Що ж до змін, то це чудовий час для них, якщо вони обдумані.
Стрілець
Стрільців у період повного Місяця очікує особлива чутливість та емоційність. Тому надто активні компанії та гучні гулянки не надто добре вплинуть на майбутнє, а от родинні посиденьки дозволять краще зрозуміти власні бажання.
Козеріг
Козерогам пора краще проявляти себе у колі незнайомих людей, які згодом можуть стати крутими друзями. Інколи можна дозволити собі бути більш відкритими з людьми, але у міру. Додайте трішки активності та романтики у своє життя.
Водолій
У період повного Місяця саме час розібратися з власним фінансовим становищем. Зважайте на те, які покупки робите і скільки грошей витрачаєте. Краще відмовитися від кредитів та не давати у борг. Це дозволить повернути хід справ у хороше русло.
Риби
У Риб час для реалізації власної особистості. Давно думаєте про зміни у зовнішності? Чому б не реалізувати свої бажання та трішки поекспериментувати. Дуже сприятливий період для романтичних стосунків та роботи.
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