Гороскоп на тиждень 20 – 26 серпня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень 2018 року передбачає сприятливі та несприятливі дні для кожного знаку Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 20 – 26 серпня!

Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку нові труднощі, однак для більшості він буде багатим на радісні події. До якої категорії належите ви? Читайте у своєму гороскопі на тиждень, який допоможе вам підготуватися до сюрпризів долі.

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Гороскоп на тиждень 20 – 26 серпня 2018

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні: 24, 25 серпня

24, 25 серпня Несприятливий день: 20 серпня

Гороскоп для Овна

Передостанній тиждень літа буде для Овнів вдалим для активної роботи та не менш активного відпочинку. Головне - налаштуватись максимально позитивно та зосередити увагу на планах. Тоді маленькі прикрощі будуть непомітними, а от результат роботи не змусить довго на себе чекати.

Гороскоп рекомендує Овнам приділяти більше часу для правильного розподілу справ, і тоді все вдасться.

Сприятливі дні: 20, 24 серпня

20, 24 серпня Несприятливий день: 23 серпня

Гороскоп для Тельця

Зірки прогнозують Тельцям насичений подіями тиждень. Саме настав час отримати приємний бонус за зроблені справи. Якщо ви все ще не встигли відпочити, приділіть хоча б один день для себе та своїх близьких. Це дозволить відновити емоційну рівновагу та запастись силами. Тиждень пролетить непомітно, але буде наповнений незначними труднощами, на які не варто звертати увагу.

Можуть виникнути ситуації, коли ви засумніваєтесь у власному успіху, але ваші зусилля допоможуть досягнути будь-яких цілей.

Сприятливі дні: 24, 26 серпня

24, 26 серпня Несприятливий день: 20 серпня

Гороскоп Близнята

Цього тижня Близнюкам все легко вдаватиметься, а справи йтимуть вгору. Однак не варто розслаблятись та віддаватись течії. Також не задирайте носа, адже для тривалого ефекту удачі потрібно працювати над собою.

Тиждень буде ідеальним для нових знайомств та зміцнення зв'язків з близькими.

Сприятливі дні: 20, 24 серпня Несприятливий день: 21 серпня

20, 24 серпня

Гороскоп для Рака

Якщо у вас траплялись конфлікти, а заряд енергії стрімко зменшувався, то цей тиждень дозволить повернутись у нормальне русло. Саме час зібратись з силами та реалізувати свої ідеї, адже доля готова вам усміхнутися. На роботі та в особистому житті Раків очікують позитивні зрушення.



Не забувайте дбати про своє здоров'я та самопочуття близьких, і все у вас буде добре!

Сприятливі дні: 23, 24 серпня

23, 24 серпня Несприятливий день: 22 серпня

Гороскоп для Лева

У Левів був нелегкий тиждень, тому новий принесе свіжу порцію ідей та дасть сил на підкорення нових вершин. Найвдаліший період для людей, які працюють інтелектуально, адже все йтиме за планом та не викликатиме труднощів. Спробуйте зібрати всі думки разом, щоб отримати приємний бонус на роботі.

Варто звернути увагу на правильний відпочинок та спробувати відгородитися від справ у свої вихідні.

Сприятливі дні: 21, 25 серпня

21, 25 серпня Несприятливий день: 24 серпня

Гороскоп для Діви

Дівам цього тижня пощастить, адже фінансові справи підуть вгору. Тому варто обдумувати потенційні покупки, щоб не витратити все завчасно. Сприятливий час для того, щоб позбутися невирішених справ та взятись за нові завдання.

Зірки не радять піддаватись власному егоїзму, а звернути увагу на близьких. Щоправда, не варто й надмірно піклуватись про рідних та друзів, адже це може погіршити стосунки з ними.

Сприятливі дні: 22, 26 серпня

22, 26 серпня Несприятливі дні: 23,24 серпня

Гороскоп для Терезів

Гороскоп радить Терезам спокійно та з гумором ставитись до всього, що може трапитись. Можливі хороші пропозиції щодо роботи, а також нових проектів. Правильний розподіл час дозволить встигнути виконати все заплановане, а також відпочити. Саме релаксу у серпні бракуватиме Терезам, тому ним не варто нехтувати, якщо спаде нагода.

Сприятливі дні: 21, 23 серпня

21, 23 серпня Несприятливий день: 25 серпня

Гороскоп для Скорпіона

Зірки пророкують Скорпіон дуже вдалий тиждень для стосунків та творчості. Тому саме час виправити наслідки свого егоїзму та нормалізувати своє життя з близькими. Не варто також легковажно ставитись до прийняття складних рішень, адже він них може залежати ваше найближче майбутнє.

Власна дисциплінованість дозволить завершити серпень максимально вигідно.

Сприятливі дні: 20, 24 серпня

20, 24 серпня Несприятливий день: 23 серпня

Гороскоп для Стрільця

Кількість справ, як і рівень втомленості, зростає, але не варто підкорюватись течії. Зберіться з силами та не забувайте про позитивне мислення. Це допоможе якісно та швидко впоратися з роботою, а також спокійно відпочити без зайвих думок.

Приділіть увагу собі та своїм близьким, щоб отримати заряд енергії та поставити нові цілі.

Сприятливі дні: 20, 21 серпня

20, 21 серпня Несприятливі дні: 24, 26 серпня

Гороскоп для Козерога

У цей період у Козерогів можливе збільшення конфліктних ситуацій. Щоб не посваритися з усіма та не залишитись без друзів потрібно вирішити всі недомовки. Зате у роботі все почне вдаватися, а справи з легкістю йтимуть вгору. Не забувайте про правильні пріоритети.

Сприятливі дні: 25, 26 серпня

25, 26 серпня Несприятливий день: 23 серпня

Гороскоп для Водолія

Гороскоп не радить Водоліям намагатись надто активно змінювати думку оточуючих, якщо вона не збігається з вашою. Цього тижня впертість не принесе нічого хорошого у стосунках з людьми. Також потрібно звернути увагу на власну роботу та зайнятись своєю кар'єрою. Докладайте більше зусиль, щоб отримати бажане.

Сприятливі дні: 24, 25 серпня

24, 25 серпня Несприятливий день: 20 серпня

Гороскоп для Риб

Ідеальний час для Риб, щоб показати та розвивати свої уміння та таланти. Можливо, вони принесуть щось більше, аніж просто моральне задоволення. Що ж до роботи та особистого життя, то їх ритм змусить нарешті подумати про відпустку або короткий відпочинок. Вам потрібно отримати порцію натхнення та енергії.

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