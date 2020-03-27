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Повне закриття кордонів України навіть для українців: коли і як
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Президент України Володимир Зеленський оголосив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закритий державний кордон України та припинені всі пасажирські перевезення. Українці, які перебувають за кордоном, не зможуть повернутися тимчасово в країну.
Так, Володимир Зеленський заявив, що влада країни закриє кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян в рамках карантину через коронавірус COVID-19. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. При цьому він додав, що про решту українців за кордоном подбають дипломати.
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"До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися в Україну. Більшість зробила це самостійно. Інших – а це понад 80 тисяч – ми повернули додому літаками, поїздами і автобусами. Ми опинилися перед важким вибором між громадянами і безпекою 40 млн громадян всередині країни. Про тих, хто не зможе повернутися в найближчі два дні, подбають наші дипломатичні представництва і українські громадяни за кордоном. Про українців, які залишилися за кордоном, ніхто не забуде", – президент України.
Він додав, що поступово будуть евакуювати тих, хто залишився за кордоном, але з урахуванням епідемічної ситуації в місцях їхнього перебування.
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