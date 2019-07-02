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Повне сонячне затемнення 2 липня 2019: що можна і не можна робити

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Заборони у сонячне затемнення - фото 1
Заборони у сонячне затемнення

2 липня 2019 можна буде побачити сонячне затемнення, проте це явище має й побічні наслідки. Ось від чого варто відмовитись і що не можна робити під час сонячного затемнення, щоб не зашкодити здоров'ю.

Сонячне затемнення 2 липня матиме вплив на всіх людей: і тих, які спостерігають за ним, і тих, хто не бачив його. За словами експертів, затемнення змінює самопочуття людей за 10 днів до події. Це може проявлятися у конфліктах та фізичній слабкості.

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2 липня, у вівторок, о 22 годині 17 хвилин за київським часом відбудеться сонячне затемнення у зодіакальному знаку Рак. В Україні не буде видно затемнення, однак спостерігати за ним можна буде на території Південної Америки, Чилі та Аргентини.

Що варто робити під час сонячного затемнення:

  • 2 липня планета Марс переходить у знак Лева на наступні півтора місяця й це вплине на інтерес людей до культурних заходів.Астропсихологи радять відвідати театралізовані вистави та фестивалі.
  • Це сонячне затемнення в знаку Рак робить людей добрішими та співчутливішими, тому будьте обережні та уважні, щоб вас не ошукали.
  • Це сприятливий час для духовних практик – розвивайте гармонію із собою і світом.
  • В цей час приділіть максимум уваги своїй родині.
  • Зустріньте день затемнення з гарним настроєм.


Повне сонячне затемнення 2 липня 2019: що можна і не можна робити - фото 337559

Що не можна робити під час сонячного затемнення:

  • Втілювати нові ідеї у життя не варто.
  • Не проводьте важливі зустрічі чи поїздки у цей період.
  • Ігноруйте образи, гучні заяви, обіцянки – не зважайте на негатив.
  • Проведіть 2 липня в спокої та не робіть нічого незвичайного або ризикованого.
  • Енергія Сонця допоможе порвати з людьми, які вам не подобаються, вийти з поганої компанії, звільнитися з обридлої роботи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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