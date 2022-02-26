Повітряна тривога: у скількох областях сьогоднішній ранок почався з сирен

Уже йде третя доба, відколи Росія цинічно напала на Україну. Відтоді українці просинаються від гулу сирен.

Так, нинішнього ранку, 26 лютого, сирени було чутно щонайменше у семи областях. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у свіжому брифінгу.

До слова: Що означають сирени і як поводитися, коли вони звучать

Зокрема, повітряна тривога була оголошена у Вінниці, Луцьку, Рівному, Львові, Черкасах, Умані та Херсоні, а також Вознесенську, Одесі та Харкові.

Близько шостої години ранку сирени увімкнути у Вінниці, Луцьку та Рівному. Пізніше повітряну тривогу оголосили у Львові. Близько 6:30 сирени зазвучали у Черкасах та Умані. А о 6:40 повітряну тривогу оголосили у Херсоні. Пізніше соцмережі повідомили про тривогу у Вознесенську Миколаївської області, Одесі та Харкові.

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