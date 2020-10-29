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Повітряна куля Google встановила світовий рекорд

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Alphabet Loon - фото 1
Alphabet Loon

Alphabet, материнська компанія Google, повідомила, що один з її висотних аеростатів Loon, що постачає інтернет, побив рекорд польоту в стратосфері, провівши в повітрі 312 днів і пролетівши 217 тисяч кілометрів, майже обігнувши земну кулю!

Подорож повітряної кулі, про яку докладно розповів у своєму блозі технічний директор Loon Сальвадор Кандідо, почалася в Пуерто-Рико в травні 2019 року і закінчилася в Баха, Мексика, за 10 місяців після того, як він здійснив обліт на висоті 60 000 футів над Перу, а потім над Тихим океаном.

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Попередній рекорд в 223 дні також було встановлено на повітряній кулі Loon. Alphabet зробила дочірню компанію Loon для розробки технологій повітряних куль, які можуть транслювати сигнал LTE в місцях, де вежі стільникового зв'язку відсутні, а також в районах, постраждалих від стихійних лих, де урагани і інші катаклізми зруйнували інфраструктуру зв'язку. Інші розв'язання таких проблем включають використання дронів або плавучих буїв для створення миттєвої мережі.

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Джерело: cnet
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