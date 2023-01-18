Автомобілем 2023 року став електрокросовер

УкрАвтопром повідомляє, що визначили переможця європейського конкурсу "Car of the Year 2023". Володарем першої премії став електрокросовер Jeep Avenger. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Jeep Avenger став переможцем автомобілем 2023 року.

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Відомо, що цей кросовер оснащений батареєю на 54 кВт/год, яка забезпечує 400 км запасу ходу на одному заряді. Також цікаво, що Jeep Avenger сконструйований на платформі e-CMP, яку використовують для Opel Mokka та DS3.

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