Повертаємо своє: бійці ЗСУ показали відео "зачистки" від окупантів

Українські військові кожного дня проявляють неймовірну міць та мужність, даючи відсіч російським загарбникам. Цього разу кадри своєї роботи показали воїни з Харківщини.

ЗСУ роблять все, щоб знищити якомога більше техніки та особового складу окупантів, які вдерлись в нашу країну 24 лютого. Для захисту українців та збереження незалежності українські бійці роблять все можливе та неможливе, а також діляться своїми успіхами у соцмережах. Цього разу кадри "зачистки" показали воїни 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка на своїй сторінці у фейсбуці.

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Клаптик за клаптиком, село за селом разом з побратимами повертаємо своє – те, чому нема ціни в усьому світі – Батьківщину!, – наголосили у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 12 травня російська армія втратила близько 26 650 військових, 1 195 танців та ще 2 873 ББМ. Повний список втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

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