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Найвище мистецтво: українські бійці влаштували пекло для окупантів – відео
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Українські військові продовжують давати відсіч окупантам, які вдерлись на територію України. Цього разу вони влаштували справді ефектне вогняне шоу прямо на ворожій техніці.
ЗСУ щодня докладають усіх зусиль, щоб наблизити перемогу України. Бійці демонструють не лише свою відвагу та мужність, а й міць та кмітливість, знищуючи ворогів навіть у тилу противника. Цього разу своїми досягненнями поділились воїни з 14 ОМБр імені князя Романа Великого, які організували для окупантів вогняне шоу. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
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Спопелити ворога так, як Князівські дракони-боги війни – найвище мистецтво! Творимо пекло для рашистських тварюк ще на землі. Можемо все, всюди, завжди!,– йдеться в описі.
Відзначимо, що станом на 10 травня російська армія втратила близько 26 тисяч особового складу, 1170 танків та 2808 ББМ. Повний перелік втрат окупантів з початку війни має такий вигляд:
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