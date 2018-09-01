Популярна блогерка миттєво втратила 500 тисяч підписників, і ось чому

Ще зовсім недавно канал на YouTube американської б'юті-блогеркиа Лори Лі налічував 5 мільйонів підписників.

Однак після того як користувачі Twitter виявили її старі расистські публікації, від неї за тиждень відписалися близько 240 000 осіб.

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У відповідь на критику Лора записала 5-хвилинне звернення з вибаченнями, однак це не допомогло, і Лора втратила ще 360 000 фоловерів.

Відео розкритикували за нещирість і стали випускати пародії на нього. Відомий американський співак, модель, стиліст, діджей і візажист Джеффрі Стар назвав вибачення Лори поганою грою.

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