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1 вересня Музика Привітання

Популярна блогерка миттєво втратила 500 тисяч підписників, і ось чому

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Лори Лі - фото 1
Лори Лі / fashionista

Ще зовсім недавно канал на YouTube американської б'юті-блогеркиа Лори Лі налічував 5 мільйонів підписників.

Однак після того як користувачі Twitter виявили її старі расистські публікації, від неї за тиждень відписалися близько 240 000 осіб.

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Популярна блогерка миттєво втратила 500 тисяч підписників, і ось чому - фото 273575

У відповідь на критику Лора записала 5-хвилинне звернення з вибаченнями, однак це не допомогло, і Лора втратила ще 360 000 фоловерів.

Відео розкритикували за нещирість і стали випускати пародії на нього. Відомий американський співак, модель, стиліст, діджей і візажист Джеффрі Стар назвав вибачення Лори поганою грою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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