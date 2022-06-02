"Повернули мені моє життя": Джонні Депп виграв суд проти Ембер Херд

Відомий актор Джонні Депп після кількох років судових засідань та "замороженої" кар'єри зумів повернути свою репутацію. Присяжні дійшли до висновку, що колишня дружина Ембер Херд збрехала щодо своїх звинувачень про домашнє насильство з боку зірки "Піратів Карибського моря".

Відомий голлівудський актор Джонні Депп переміг у судовій війні проти своєї колишньої коханої Ембер Херд. Акторка ще у 2018 році звинуватила Деппа у домашньому насильстві, після чого його кар'єра стрімко почала занепадати. Такий удар по репутації змусив актора подати зустрічний позов про компенсацію за наклеп. І після 6 років судової тяганини присяжні заявили, що Ембер Херд обманювала чималу кількість людей щодо особистих справ з Деппом, пише Entertainment Weekly.

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Відтак, актор отримав не лише компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів, а й нарешті зумів хоча б частково повернутись до свого життя. Упродовж всіх цих років компанії та студії скасовували та відмовляли у контрактах, що відчутно вдарило по його кар'єрі.

Шість років тому моє життя, життя моїх дітей, життя близьких людей, а також життя тих, хто чимало років підтримував та вірив у мене, назавжди змінилися. В один момент, – наголосив Джонні під час своєї промови в суді

Він додав, що дії Ембер Херд просто перевернули його життя та ледь не забрали все, чого він досягнув.

Фальшиві, дуже серйозні та кримінальні закиди щодо мене були оголошені через медіа, що спровокувало нескінченну хвилю контенту з ненавистю, хоча жодних звинувачень проти мене ніколи не висувалося. За якусь наносекунду це облетіло світ двічі та мало сейсмічний вплив на моє життя і на мою кар'єру. Через шість років присяжні повернули мені моє життя. Я щиро схиляюся перед ними, – пояснив актор.

Тим часом Ембер Херд вдалось отримати компенсацію лише за наклепницькі висловлювання одного з адвокатів Деппа. За це зірці повинні заплатити 2 мільйони доларів, тож втратила акторка значно більше. Представники Херд вирішили не завершувати так історію та вже подали апеляцію щодо такого рішення.

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