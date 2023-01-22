Ірина Білик презентувала свою нову пісню "Мало" – це зізнання у коханні

Легенда українського шоубізу Ірина Білик продовжує тішити своїх поціновувачів – на цей раз вона випустила кліп та нову пісню "Мало". Ліричну композицію вже вподобало чимало слухачів. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра пісні "Мало" від співачки Ірини Білик відбулася 20 січня 2023 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Моя життєва стежина незмінна. Я йду нею вже багато років! І моє серце ніколи не втомиться розповідати вам про мою любов до життя", – коментує співачка.

Слухати пісню Ірина Білик – Мало:

Слова пісні Ірина Білик – Мало:

Перший куплет:

Я шукаю особливих слів

Щоб сказати що у мене в душі

Хай вірші летять туди ти

На крилах степових орлів

Якщоскажеш йти до тебе крізь сніг

Чи перейти стривожене море

Серед тисяч легких доріг

Я завжди обираю твою

Приспів:

Мало слова люблю

Ти для мене весь світ

Необхідний як небо журавлю

Як вогонь для свічі

Другий куплет:

У вікні моїм горитьекран

На якому кадри спогадів йдуть

І немає ліку вже тим дням

Я так стомилась від розлук

Та немає цьому болю ціни

Що показав наскільки ти рідний

Що не знала я глибини

Як я вмію тебе любити

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