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Повернення в дитинство: новий тренд сезону в Instagram

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Новий тренд одягу в Instagram - фото 1
Новий тренд одягу в Instagram / StyleCaster

Експерти назвали зимовий тренд одягу, який набирає шаленої популярності в Instagram. Щоправда, для багатьох він нагадує дитинство та бабусю.

Модні експерти порталу Who What Wear розповіли, що найстильнішим предметом гардеробу цього зимового сезону став в'язаний светр. Його ще називають Ugly Jumper (гидкий светр), однак це не заважає йому бити всі рекорди популярності.

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Фахівці вважають, що цей доволі віддалений від моди предмет насправді підійде під будь-яке вбрання, приміром, шовкову сукню чи звичайні джинси. А деякі дизайнери навіть вже поєднують огидний светрик з ковбойськими чоботами та шовковими спідницями або класичними штанцями.

@EMILISINDLEV - фото 377104
@EMILISINDLEV

"За іронією долі, чим менш непривабливо буде виглядати ваш джемпер, тим моднішим він буде. Попри те, що технічно він ніколи не виходив з моди, зараз цей "потворний" джемпер виявився на вершині модного олімпу", – заявляють аналітики. Тому не соромтесь дістати старий бабусин светрик, який вже зараз у магазинах продають за доволі немалі гроші.

@ADA_OGUNTODU - фото 377105
@ADA_OGUNTODU

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Джерело: whowhatwear
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