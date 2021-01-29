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Повернення техогляду: українцям розповіли, коли почнуться перевірки

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Техогляд - фото 1
Техогляд / pinterest

Влада України планує ввести обов'язковий технічний огляд транспортних засобів з 2022 року. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Обов'язковий техогляд будуть вводити поступово. Почати можуть з переобладнаних автомобілів, які ввозять на територію України з-за кордону.

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Нагадаємо, законопроєкт про обов'язкове проходження технічного огляду має бути прийнятий, оскільки є частиною вимог в імплементаційних документах з Європейським союзом. Існують пропозиції про те, щоб ввести в дію законопроєкт поступово, з перехідними положеннями, щоб не загострювати суспільні настрої.

В перевірку авто увійдуть:

  • наявність вогнегасника, аптечки першої допомоги і знаків аварійної зупинки;
  • ефективність гальм;
  • рівень тонування машини (лобове скло, передні бічні, передні стекла на дверях);
  • надійність рульової системи легкового автомобіля;
  • рівень токсичності вихлопних газів (СО, СО2, НС, О2);
  • справності зовнішніх приладів освітлення, сигнальної і аварійної системи, склоочисників;
  • коефіцієнт поглинання відпрацьованих газів двигуна (димність).
Повернення техогляду: українцям розповіли, коли почнуться перевірки - фото 445461

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Джерело: finance.ua
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