Повернення техогляду: українцям розповіли, коли почнуться перевірки

Влада України планує ввести обов'язковий технічний огляд транспортних засобів з 2022 року. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Обов'язковий техогляд будуть вводити поступово. Почати можуть з переобладнаних автомобілів, які ввозять на територію України з-за кордону.

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Нагадаємо, законопроєкт про обов'язкове проходження технічного огляду має бути прийнятий, оскільки є частиною вимог в імплементаційних документах з Європейським союзом. Існують пропозиції про те, щоб ввести в дію законопроєкт поступово, з перехідними положеннями, щоб не загострювати суспільні настрої.

В перевірку авто увійдуть:

наявність вогнегасника, аптечки першої допомоги і знаків аварійної зупинки;

ефективність гальм;

рівень тонування машини (лобове скло, передні бічні, передні стекла на дверях);

надійність рульової системи легкового автомобіля;

рівень токсичності вихлопних газів (СО, СО2, НС, О2);

справності зовнішніх приладів освітлення, сигнальної і аварійної системи, склоочисників;

коефіцієнт поглинання відпрацьованих газів двигуна (димність).

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