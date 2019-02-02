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Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект

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Самотній астронавт повертається додому - фото 1
Самотній астронавт повертається додому / instagram.com/karen.jerzyk.photo

Талановита фотограф показала футуристичний проект про те, як самотній космонавт повертається на Землю. Зацініть!

Знайомтесь, Карен Єжик (Karen Jerzyk) – креативна фотограф, яка мешкає та працює у Бостоні. Кілька років тому вона придбала старий автентичний костюм космонавта і вирішила зробити його головним героєм нового проекту. Відтак, дівчина мандрувала світом та просила випадкових людей його вдягнути у певних локаціях.

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"Ця серія є поєднанням моєї любові до досліджень та тривоги, яка виникає від людей навколо. Останні кілька років я почувалось дуже самотньо та незручно. Інколи мені здається, що я перетинаю цю планету наодинці. Я думаю, що в той чи інший час ми всі можемо бути пов'язаним з самотнім астронавтом – життя може гіршати, але неможливо заперечувати красу та диво світу, тому потрібно продовжувати і докладати зусиль", – зізнається Карен.

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Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект - фото 305251

Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект - фото 305252

Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект - фото 305253

Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект - фото 305254

Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект - фото 305255

Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект - фото 305256

Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект - фото 305257

Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект - фото 305258

Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект - фото 305259

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Повернення самотнього космонавта: ефектний фотопроект - фото 305261

Джерело всіх фото: instagram.com/karen.jerzyk.photo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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